Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört uydu taşıyan bir roket fırlattı

TAİYUAN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan ve dört uydu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 20 Mayıs 2024.
Roket, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.06'da havalandı. Uydu kümesine Beijing-3C adı verildi. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
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