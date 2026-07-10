Çin\'den Uzayda Kontrolü Başaran Roket İnovasyonu

WENCHANG, 10 Temmuz (Xinhua) -- - Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

İlk uçuşunu gerçekleştiren roket, taşıdığı yükü planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Roketin birinci ve ikinci kademelerinin ayrılmasının ardından, geri dönen birinci kademe bir ağ yakalama sistemi aracılığıyla denizde konuşlu bir platforma yerleştirildi. Böylece hem fırlatma hem de birinci kademenin geri kazanımı başarıyla tamamlandı.