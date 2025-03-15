Çin'den Yapay Zeka İçin Yeni Yönergeler

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin, yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretilen veya oluşturulan internet içeriğinin etiketlenmesine ilişkin 1 Eylül'de yürürlüğe girecek yeni yönergeler çıkardı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nin aralarında bulunduğu kurumlar tarafından hazırlanan yönergeler, yapay zeka sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve internet kullanıcılarının yanlış bilgileri tespit etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Son yıllarda yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte bu teknoloji aracılıyla üretilen büyük miktarlardaki çevrimiçi içerik siber dünyaya yayılmış durumda.

Çin Siber Uzay İdaresi'ne göre yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımıyla birlikte sahte bilgilerin yayılması toplumsal endişeye yol açarak bu tür içeriklerin nasıl tespit edileceğinin standartlaştırılması ihtiyacını doğurdu.

Yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımı, sektörün daha iyi düzenlemelere tabi tutulması yönünde tartışmalara yol açmış durumda. Geçtiğimiz yıl ünlü bir Çinli aktörün yapay zeka tarafından üretilen görüntüleri, hayranlarını dolandırmakta kullanılmıştı.

Bu bağlamda hazırlanan yönergeler, yapay zeka tarafından üretilen çevrimiçi içeriğin üretim ve dağıtım süreçleri boyunca etiketlenmesini zorunlu kılıyor. İçerik sağlayıcılar, ürettikleri içeriklere uygun yerlerde görünür işaretler eklemekle yükümlü olacak.

Çin Siber Uzay İdaresi, hiçbir kuruluş veya bireyin bu tanımlayıcı etiketleri silmesine, değiştirmesine, uydurmasına veya gizlemesine izin verilmeyeceğini de belirtti.