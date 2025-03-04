Çin\'den Yapay Zeka Vurgusu

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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, DeepSeek gibi Çinli teknoloji şirketlerinin yükselişinin, Çin'in bilimsel ve teknolojik gelişiminin yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımına ışık tuttuğunu söyledi.

Lou, oturum açılışından önce düzenlediği salı günkü basın toplantısında DeepSeek'in açık kaynaklı bir teknoloji yolu izlemesinin, yapay zeka teknolojilerinin tüm dünyada daha geniş uygulama alanı bulmasını kolaylaştırıp dünyaya Çin bilgeliği kazandırdığını belirtti.

Çinli teknoloji startup'ı DeepSeek'in bu yılın başlarında açık kaynaklı ve popüler bir sohbet robotunu tanıtması, küresel yapay zeka sektöründe ve sermaye piyasalarında şok etkisi yaratmıştı.

Yapay zekanın, yeni bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm döneminde önemli bir itici güç olduğunu vurgulayan Lou, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine "bir dizi bilinmeyen risk ve zorluğun eşlik ettiğini" de kaydetti.

"Çin hükümeti, yapay zekanın gelişimine ve bu bağlamda ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesine büyük önem atfetmektedir" diyen Lou, Çin'in yasalar uyarınca veri gizliliği ve güvenliğini de koruduğunu sözlerine ekledi.