Çin'den Yasukuni Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den Yasukuni Tepkisi

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Çin, Japonya'nın Yasukuni Tapınağı'na ziyaret ve adaklarını kınadı, tarihi adalete hakaret olduğunu belirtti.

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlarıyla yargılanan üst düzey askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini ve kabine üyesi bakanların tapınağı ziyaret etmesini kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yasukuni Tapınağı'nın Japon militarizminin sembolü ve ruhani aracı olduğu, tapınakta Japonya'nın saldırganlık savaşında sorumluluğu olan A-Sınıfı savaş suçlusu 14 kişinin mezarlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Çin'in Takaiçi'nin Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini ve Japon kabinesi üyelerinin tapınağa ziyaretini kınadığı ve Japon hükümetini resmi kanallardan protesto ettiği belirtildi.

Çin'in bu adımları tarihsel adalete hakaret, uygarlık normlarına meydan okuma ve savaş sonrası uluslararası düzene provokasyon olarak gördüğü vurgulanan açıklamada, "Hiçbir bahane Japon siyasetçilerin, tarihsel olguları çarpıtarak savaşın hükmünü değiştirme, Japonya'nın savaş suçlarının üzerini örtme ve böylece yeniden askerileştirmeyi hızlandırmanın yolunu açma niyetini gizleyemez." ifadelerine yer verildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 81. yıl dönümü dolayısıyla bu sabah aralarında Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun olduğu 4 bakan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmiş, Başbakan Takaiçi de tapınağa adakta bulunmuştu.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı, tapınak keşişlerinin mezarları burada bulunan İkinci Dünya Savaşı'nın A-sınıfı 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tapınağa yapılan üst düzey ziyaretler, bu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Japonya'da üst düzey hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin zaman zaman gittiği veya adaklar gönderdiği tapınağı, lider düzeyinde en son 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Japonya, Güncel, Son Dakika

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