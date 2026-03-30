Çin'den Yeni Roket Fırlatışı

Çin'de Licien (Kinetica) roketlerinin sıvı yakıtla çalışan yeni geliştirilen modeliyle ilk fırlatışın yapıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "Licien-2 Y1"adı verilen roketle 2 uydu ve deneme uçuşu için 1 uzay aracı, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki Dongfıng Ticari Uzay Hizmetleri İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı.

Teknoloji test uydusu New March 01, eğitim uydusu TS 01 ve deneme uçuşu yapılan kargo mekiği Çingcou'nun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-2 roketiyle yapılan ilk taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-2 roketi, sıvı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 12 ton ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 7,8 ton yük taşıyabiliyor.

53 metre uzunluğunda ve 3,35 metre genişliğinde, sıvı yakıtla çalışan 2 aşamadan oluşan Licien-2'nin yer ateşleme testleri 2025'te yapılmıştı.

"Güçlü roket"

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica" olarak da anılan Licien roketleri, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Roketin katı yakıtla çalışan ilk versiyonu Licien-1, 2022-2025 döneminde 11 fırlatışta toplam 84 uyduyu uzaya taşımıştı.

Licien roketlerinin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.