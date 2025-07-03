Çin\'den Yeni Uydu Fırlatışı

XİCHANG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yeni bir test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.

Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 17.35'de fırlatılan Shiyan-28B 01 adlı uydu, planlanan yörüngeye başarılı şekilde girdi.

Uydu temel olarak uzay ortamının keşfinde ve ilgili teknoloji testleri için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 583. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.