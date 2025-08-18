ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi.
ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi.
İnternet kümesi oluşturacak türünün dokuzuncu örneği olan uydu grubu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 10.15'te uzaya fırlatıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'den Yeni Uydu Fırlatışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?