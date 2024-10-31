Çin\'den Yeşil Enerji Hamlesi

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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin, yeşil enerjiye geçiş sürecinde fosil yakıt tüketimini azaltmaya ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik bir dizi genelge yayımladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile diğer beş hükümet departmanı tarafından Çarşamba günü yayımlanan genelge, Çin'in geleneksel yakıtları yenilenebilir enerjiyle değiştirme hedefinin ana hatlarını belirliyor.

Genelgeye göre, Çin'in yenilenebilir enerji tüketiminin önümüzdeki yıl 1,1 milyar tondan fazla standart kömüre eşdeğer olması ve 2030 yılına kadar 1,5 milyar ton standart kömür eşdeğerini aşması bekleniyor.

Çin ayrıca, yenilenebilir enerjinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için enerji kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Genelgede, ülkenin sanayi işletmelerinde, ulaşımda, binalarda, tarımda, kırsal alanlarda ve altyapıda daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacağı belirtiliyor.