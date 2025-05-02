Çin Deniz Turizmi Yılın İlk Çeyreğinde Büyüdü

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in deniz turizmi sektörü, kıyı bölgelerindeki güçlü performansın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde sağlam bir büyüme kaydetti.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın ön tahminlerine göre, sektörün katma değerli üretimi ocak-mart döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 384,2 milyar yuana (yaklaşık 53,4 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Bakanlık yetkilileri, ortaya çıkan yeni seyahat modelleri ve turizm konseptlerinin deniz turizmi pazarında hem arzı hem de talebi artırdığını söyledi.

Çin Ulusal Deniz Veri ve Bilgi Hizmeti Genel Müdürü Shi Suixiang, merkezi ve yerel düzeydeki destekleyici politikaların kruvaziyer turizminin gelişimini desteklediğini belirtti.

Shi, merkezi hükümetin kruvaziyer rotalarının ve turizm ürünlerinin genişletilmesini teşvik ederken yat kayıt ve dosyalama prosedürlerini de kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

Shi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletini örnek göstererek, yerel yönetimlerin adalar arası turizmi geliştirme ve kruvaziyer ile yat turları gibi üst düzey seyahat programlarını hayata geçirdiğini söyledi.

Uzmanlar, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Doğu Asya ve Güneydoğu Asya pazarlarına yönelik kruvaziyer turlarının yanı sıra, Çin'in güneydoğu kıyıları ve adalarında turizm hareketliliğinin artmasını bekliyor.