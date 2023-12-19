Çin, depremzedelere 200 milyon yuanlık yardım tahsis etti

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti, depremden etkilenen Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere Salı günü 200 milyon yuan (yaklaşık 28,18 milyon ABD doları) tutarında fon tahsis etti.

Acil Durum Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, fonun 150 milyon yuan tutarındaki kısmının depremin meydana geldiği Gansu eyaletine destek vermek için kullanılacağını, 50 milyon yuanın ise komşu Qinghai eyaletine gönderileceğini duyurdu.