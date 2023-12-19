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Çin, depremzedelere 200 milyon yuanlık yardım tahsis etti - Son Dakika
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Çin, depremzedelere 200 milyon yuanlık yardım tahsis etti

Çin hükümeti, Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki depremden etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla 200 milyon yuanlık fon tahsis etti. Acil Durum Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, fonun 150 milyon yuanının Gansu eyaletine, 50 milyon yuanının ise Qinghai eyaletine gönderileceğini duyurdu.

Çin, depremzedelere 200 milyon yuanlık yardım tahsis etti
19.12.2023 - 10:53,
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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti, depremden etkilenen Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere Salı günü 200 milyon yuan (yaklaşık 28,18 milyon ABD doları) tutarında fon tahsis etti.

Acil Durum Yönetim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, fonun 150 milyon yuan tutarındaki kısmının depremin meydana geldiği Gansu eyaletine destek vermek için kullanılacağını, 50 milyon yuanın ise komşu Qinghai eyaletine gönderileceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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