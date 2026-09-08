Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador'da 250 bin kişiye hizmet verecek - Son Dakika
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Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador'da 250 bin kişiye hizmet verecek

Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador\'da 250 bin kişiye hizmet verecek
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Çin-El Salvador işbirliğiyle inşa edilen Ilopango Su Temini Tesisi tamamlandı. Tesis, 7 bölgede yaklaşık 250 bin kişinin suya erişimini sağlayacak.

SAN SALVADOR, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin- El Salvador işbirliği kapsamında hayata geçirilen ve geçim kaynaklarını desteklemeyi amaçlayan Çin destekli Ilopango Su Temini Tesisi, Ilopango, Soyapango ve San Martin'in de aralarında bulunduğu 7 bölgede yaklaşık 250.000 kişinin suya erişimine katkı sağlayacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, El Salvador, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador'da 250 bin kişiye hizmet verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador'da 250 bin kişiye hizmet verecek - Son Dakika
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