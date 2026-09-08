Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador'da 250 bin kişiye hizmet verecek
Çin-El Salvador işbirliğiyle inşa edilen Ilopango Su Temini Tesisi tamamlandı. Tesis, 7 bölgede yaklaşık 250 bin kişinin suya erişimini sağlayacak.
SAN SALVADOR, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin- El Salvador işbirliği kapsamında hayata geçirilen ve geçim kaynaklarını desteklemeyi amaçlayan Çin destekli Ilopango Su Temini Tesisi, Ilopango, Soyapango ve San Martin'in de aralarında bulunduğu 7 bölgede yaklaşık 250.000 kişinin suya erişimine katkı sağlayacak.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Çin destekli su tedarik tesisi El Salvador'da 250 bin kişiye hizmet verecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?