Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'a gitti - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'a gitti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Şi, Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi ve işbirliği konularını görüşmek istediğini belirtti. Zirvede ekonomik işbirliği ve Kuşak ve Yol projeleri gibi konuların ele alınması bekleniyor.

02.07.2024 21:37
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Çin lideri Şi'yi, ülkeye varışında havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Şi, burada yaptığı konuşmada, Çin ve Kazakistan'ın, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 32 yılda "benzersiz, kalıcı bir kapsamlı stratejik ortaklık kurduğunu" ve "iki ülke arasındaki dostluğun kuşaklar boyu devam ettiğini" belirtti.

Çin lideri, ziyaretinde Kazak mevkidaşıyla Çin-Kazakistan ilişkileri ile ortak kaygı konusu uluslararası ve bölgesel sorunlarda derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı, ilişkilerin gelişimine yönelik yeni düzenlemeler yapmayı istediğini ifade etti.

Kazakistan'ın ev sahipliğindeki ŞİÖ Zirvesi'ne katılmayı dört gözle beklediğini dile getiren Şi, zirvede üye ülkelerle örgütün geleceğini, işbirliği planlarını ve çok taraflı mekanizmasının geliştirilmesini tartışacaklarını kaydetti.

Ekonomik ilişkiler, Kuşak ve Yol projeleri

Şi'nin, Çin-Kazakistan ilişkilerinin gelişimi üzerine kaleme aldığı makale, ziyaretle eş zamanlı olarak Kazak haber ajansı Kazinform tarafından yayımlandı.

Makalede "Çin'in mega büyüklükteki pazarını Kazakistan'a daha fazla açma" sözü veren Şi, enerji ve tarım gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirirken yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, sınır aşırı e-ticaret, uzay ve havacılık gibi yeni sahalarda işbirlikleri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Çin ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi 2023'te 41 milyar dolara ulaşırken Çin, Rusya'yı geride bırakarak Kazakistan'ın en büyük ticaret ortağı haline gelmişti.

Şi, makalede, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki bağlantılılık projelerinde Kazakistan'ın önemli rolüne işaret ederek, Çin-Avrupa Demir Yolu Ağı ve Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Rotası yüksek kaliteli işleyişini sağlama çağrısında bulundu.

Çin ve Kazakistan'ın eşit ve adil çok kutuplu dünya için birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Şi, iki ülkenin gerçek çok taraflılığı savunarak hegemonyaya, güç siyasetine ve bloklar arası cepheleşmeye karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Astana Zirvesi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Zirvesi, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.

Zirve toplantısında bu yıl ekonomik işbirliği konularının öne çıkması bekleniyor. Sınır aşırı ticaretteki engellerin kaldırılması, düzenlemelerin uyumlaştırılması ve üye ülkeler arasında yatırımların teşvik edilmesi zirvenin öne çıkan gündem maddeleri olacak.

Kazakistan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tarihi İpek Yolu güzergahında altyapı ve ulaştırma projeleriyle Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi'ni 2013'te ilk duyurduğu yer olmuştu.

Pekin yönetimi, bu kapsamdaki bağlantılılık projelerinin ilerletilmesi için zirveyi zemin olarak görüyor.

Zirvede ayrıca Belarus, 10'uncu üye olarak örgüte resmen katılacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü

ŞİÖ, ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan örgüte 2001'de Özbekistan da dahil oldu.

2017'de yapılan Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın, 2021'de Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın katılımıyla üye sayısı 9'a yükseldi.

Örgütün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülke ile de diyalog ortaklığı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan'a gitti - Son Dakika

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