Şi Cinping, KDC ile İşbirliğini Derinleştirme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şi Cinping, KDC ile İşbirliğini Derinleştirme Taahhüdünde Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) siyasi güveni ve pratik işbirliğini derinleştirme mesajı verdi. Şi, Çin-Afrika İşbirliği Forumu için KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü ve tarım, maden işleme ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi istedi.

02.09.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) siyasi güveni ve pratik işbirliğini derinleştirme mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Şi, bu hafta Pekin'de düzenlenecek Çin- Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) için ülkesini ziyaret eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile bir araya geldi.

Şi, görüşmede Çin'in KDC ile siyasi güveni güçlendirme ve ortak kalkınmayı gerçekleştirme arayışında olduğunu, tarım, maden işleme ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi istediğini belirtti.

İki ülkenin "aynı modernleşme yolunun yolcuları" olarak ortak arzulara ve karşılıklı çıkarlara sahip olduğuna işaret eden Şi, KDC'nin sahip olduğu yer altı kaynaklarını kalkınma ivmesine dönüştürmesini desteklediklerini vurguladı.

Maden karşılığı altyapı

Yer altı kaynakları bakımından zengin KDC'nin madenlerinin büyük bölümü Çinli şirketlerin kontrolünde bulunuyor. Çin, elektrikli otomobiller ve elektronik cihazların yapımında kullanılan kobaltın yüzde 60'ını KDC'den sağlıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila döneminde 2008'de imzalanan "maden karşılığı altyapı" anlaşması ile ülkede yatırım yapan Çinli şirketlere madenlerin kullanımında geniş haklar tanınmıştı.

Anlaşmayla devlete ait madencilik şirketi Gecamines ile Çin'in baraj yapım şirketi Sinohydro ve demir yolu yapım şirketi Çin Demiryolları Grubunun başını çektiği şirketler, "Sicomines" adlı konsorsiyumu oluşturmuştu.

Çin'in yüzde 68 hisse payına sahip olduğu konsorsiyum, bakır ve kobalt madenlerinin kullanım hakkı karşılığında altyapı projeleri yürütüyor.

2019'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Tshisekedi liderliğindeki hükümetin Çinli şirketlerin kullandıkları maden rezervlerinin karşılığında yeterli altyapıyı sağlamadığına yönelik endişeleri dile getirmesinin ardından konsorsiyum üyesi iki Çinli şirket, bu yılın başında 7 milyar dolar ilave altyapı yatırımı yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.

FOCAC

Çin-Afrika İşbirliği Forumunun (FOCAC) 9'uncusu 4-6 Eylül'de Pekin'de düzenlenecek. Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 53 ülkeyi ve Afrika Komisyonu'nu bir araya getiren zirveye 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için forumda yer almıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Afrika, Dünya, Maden, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping, KDC ile İşbirliğini Derinleştirme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 20:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Şi Cinping, KDC ile İşbirliğini Derinleştirme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement