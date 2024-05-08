Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan\'ın Kosova hususunda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekledi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan'ın Kosova hususunda, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklediklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası görüşmenin ardından Şi ve Vucic, iki ülke ilişkilerini "stratejik ortaklık seviyesinden ortak geleceği paylaşan topluluk seviyesine çıkaran" ortak bildiriyi imzaladı.

Şi ve Vucic, imza törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'a 2016'da düzenlediği son ziyaretini hala anımsadığını söyleyen Şi, Sırbistan'ın bugün Vucic önderliğinde katettiği gelişimi görebildiğini ifade etti.

Şi, Sırbistan'ın Avrupa'da "ortak geleceği paylaşan topluluk" bildirisinin imzalandığı ilk ülke olduğunu belirterek "Çin, Sırbistan'ın Kosova hususundaki egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını destekliyor." dedi.

Sırbistan ve Çin arasında imzalanan anlaşmaların, ikili ilişkilerin gelişmesine katkı saylayacağını vurgulayan Şi, Sırp lider Vucic ile bu hususta hemfikir olduklarını söyledi.

Şi, "Tarih bize, Sırbistan ile Çin arasındaki dostluğun, dünya barışı ve kalkınmasına yönelik olağanüstü ortak mücadeleyle şekillenen bir dostluk olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Sırbistan'ın savunması bugün Çin'in desteğiyle daha güvenilir"

Vucic, ülkesine ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirttiği Şi ile görüşmesinin "son derece iyi" geçtiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili ısrarla çalıştıklarını kaydeden Vucic, Çin'in son 3 yıldır Sırbistan'daki en büyük yatırımcı olduğunu vurguladı.

Vucic, Şi ile "ortak geleceği paylaşan topluluk" bildirisini imzalamanın ülkesi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Sırp lider Vucic, "Cumhurbaşkanı Şi'ye Kosova hususu ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki net tavırları için minnettarım." dedi.

Ülkesinin "dünyanın büyük güçleri tarafından" baskı altında tutulduğunu savunan Vucic, Çin'in desteğini önemsediklerini söyledi.

Vucic, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşması"nın ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük etki sağladığını, gelecek 5-10 yılda ülkesinde üretilen ürünlerin yüzde 95'ini Çin'e ihraç edebileceklerini belirtti.

Çin'in savunma alanında Sırbistan'a sağladığı desteği de önemsediklerine dikkati çeken Vucic, "Sırbistan'ın savunması bugün Çin'in desteğiyle daha güvenilir." ifadesini kullandı.

Bu arada, iki ülke bakanlıkları ve kurumları arasında ekonomi, kültür, eğitim ve enerji alanlarının da bulunduğu bir dizi anlaşma imzalandı.

"Ortak geleceği paylaşan topluluk" nedir?

Çin, diplomaside "ortak geleceği paylaşan topluluk" kalıbını, ikili ve çok taraflı işbirliklerini tanımlamak için de kullanıyor. "Ortak geleceği paylaşan Çin- Kamboçya topluluğu", "ortak geleceği paylaşan Çin- Güney Afrika topluluğu" ve "ortak geleceği paylaşan Çin- Tacikistan topluluğu" gibi ifadelerde iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gelecek hedefleri vurgulanırken "ortak geleceği paylaşan Çin-ASEAN topluluğu", "ortak geleceği paylaşan Çin-Afrika topluluğu" ve "ortak geleceği paylaşan Çin- Orta Asya topluluğu" gibi ifadelerde bölgesel işbirliği hedefleri ön plana çıkıyor.

Çin, dış ilişkilerinde ve büyük güç diplomasisinde "çok taraflılık" ilkesini dile getirmekle birlikte, daha çok "çoklu iki taraflılık" olarak tanımlanabilecek bir yaklaşımı benimsiyor.