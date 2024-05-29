Çinli eski tütün yetkilisi rüşvet suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı

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DALİAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Tütün Tekel İdaresi eski başkan yardımcısı He Zehua, büyük miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. He'nin cezası şartlı tahliyenin önü kapatılarak ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Liaoning eyaletinin Dalian kenti Orta Halk Mahkemesi, Çarşamba günü hükmü açıkladı.

Mahkeme kararında, iki yıllık erteleme dönemi bittikten ve yasalar uyarınca söz konusu ceza ömür boyu hapse çevrildikten sonra, bir başka hafifletme ya da şartlı tahliyenin söz konusu olmayacağı belirtildi.

Siyasi haklardan ömür boyu mahrum bırakılan He'nin tüm şahsi mal varlığına el konulurken, yasadışı yollarla elde ettiği kazançlar geri alınarak devlet hazinesine aktarıldı.

Mahkeme, He'nin 1998 ile 2023 yılları arasında yerel tütün tekel kurumları ve Devlet Tütün Tekel İdaresi kıdemli yetkililiği gibi çeşitli görevlerinden haksız avantaj elde ederek ticari operasyonlar, proje sözleşmeleri, personel terfileri ve atamalarıyla ilgili konularda başkalarına yardım etme karşılığında yasadışı şekilde 943 milyon yuanı (yaklaşık 132,6 milyon ABD doları) aşkın para ve hediye kabul ettiğini tespit etti.

He'nin ayrıca 2014 ile 2016 arasındaki görevlerinde nüfuzunu kötüye kullanıp başkalarına haksız fayda sağlayarak değeri 1,47 milyon yuanı aşan para ve hediye kabul ettiği de belirlendi.