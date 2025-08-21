Çin, Dış Ticarette İstikrar ve Kalite Hedefliyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, dış ticaretin istikrarlı büyümesini sürdürme ve kalitesini artırma konusunda kararlı ve hazırlıklı olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında küresel ekonomi ve ticaretin ciddi belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve birçok uluslararası kuruluşun gümrük vergisi engellerinin küresel ticaret maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını rapor ettiğini hatırlattı.

Sözcü, söz konusu gümrük vergisi engellerinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin verimliliğini ve istikrarını ciddi şekilde etkilediğini ve küresel ticarete aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Yüksek standartlı dışa açılım politikasını sürdüreceklerini ve kendi çalışmalarını kararlılıkla devam ettireceğini belirten He, yüksek kaliteli kalkınma iradesi sayesinde farklı belirsizlikleri yönetebileceklerini ifade etti.

Sözcü, "Daha fazla ticaret ortağıyla işbirliği yaparak zorlukların üstesinden gelmeye ve kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazırız" dedi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin son verilerine göre 2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla toplam 25,7 trilyon yuana (yaklaşık 3,6 trilyon ABD doları) ulaşan Çin mal ticaretinin büyüme hızı, yılın ilk yarısına kıyasla 0,6 puan artış kaydetti.