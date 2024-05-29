Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, ABD'yi ziyaret edecek

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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, ABD tarafının daveti üzerine 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ma'nın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile istişarelerde bulunacağını ve farklı alanlardan ABD'li temsilcilerle temas ve etkileşimler yürüteceğini belirtti.