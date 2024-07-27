Çin Dışişleri Bakanı, Filipinler'in ABD'nin füze sistemini getirmesinin gerilim yaratacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı, Filipinler'in ABD'nin füze sistemini getirmesinin gerilim yaratacağını belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füze sistemini ülkeye getirmesinin bölgesel gerilim ve çatışma yaratacağını belirtti. Vang, iki ülke ilişkilerinin bir 'dönüm noktasında' olduğunu ve diyalog dışında çatışma ve karşı karşıya gelmekten başka bir yolun bulunmadığını bildirdi.

27.07.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füze sistemini ülkeye getirmesinin bölgesel gerilim ve çatışma yaratacağını belirtti.

Xinhua ajansının haberine göre, Vang, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Vang, iyi komşuluk, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak kalkınmanın her iki ülkenin temel çıkarları olduğunu söyledi.

Son yıllarda Çin ve Filipinler ilişkilerinde olumlu ve olumsuz durumlar yaşandığını, ancak bu sorunları ortadan kaldırmanın kolay olduğunun defalarca kanıtlandığını belirten Vang, şu anda ikili ilişkilerin ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Vang, bu zorlukların "Filipin tarafının kendi taahhütlerini ihlal etmesi"nden kaynakladığını dile getirerek, Çin'in bundan ciddi endişe duyduğunu ve buna kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füze sistemini konuşlandırması halinde bunun bölgesel gerilim ve çatışma yaratacağına dikkati çeken Vang, bunun ayrıca bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini vurguladı.

Vang, iki ülke ilişkilerinin bir "dönüm noktasında" olduğunu, diyalog ve istişare dışında çatışma ve karşı karşıya gelmekten başka bir yolun bulunmadığını bildirdi.

Manalo ise Filipinler ve Çin'in uzun bir geleneksel dostluk geçmişine sahip olduğunu, eşit muamele ve karşılıklı faydaya dayalı kapsamlı bir stratejik işbirliği ilişkisi kurduklarını söyledi.

Denizcilik sorunları nedeniyle iki tarafın karşılaştığı zorluklara rağmen Filipinler'in diyalog yoluyla durumu hafifletmek konusunda kararlı olduğunu ifade eden Manalo, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın tarafların iyi niyetini yansıttığını kaydetti.

Manalo, Filipinler'in varılan anlaşmayı uygulamaya ve bu ilişkiyi güçlendirmeye istekli olduğunu aktardı.???????

Filipinler Dışişleri Bakanlığından 21 Temmuz'da yapılan açıklamada Manila ve Pekin yönetiminin, İkinci Thomas Sığı'nda resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA

Filipinler, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Filipinler'in ABD'nin füze sistemini getirmesinin gerilim yaratacağını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 16:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Filipinler'in ABD'nin füze sistemini getirmesinin gerilim yaratacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement