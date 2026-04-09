Çin Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaklaşık 6,5 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ziyaret düzenliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang'ın, bugün ve yarın Pyongyang'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Bu, Vang'ın, 6,5 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Çinli Bakan, en son, Kovid-19 salgını başlamadan önce, Eylül 2019'da bu ülkeyi ziyaret etmişti.

Ziyarette mevkidaşı Choe Son-hui ile bir araya gelecek olan Vang'ın Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un ile de görüşmesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri geçen yıl Çin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül 2025'te Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, KİP'in şubatta yapılan 9. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

Çin ve Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba'nın da aralarında bulunduğu, dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülkeden 2'si.