Çin Dışişleri Bakanı'ndan Afrika Vurgusu

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dünyanın Afrika'yı dinlemesi, endişelerine kulak vermesi, kendi kendine yetebileceği ve kendi gücünü keşfedebileceği yeni bir kalkınma yolu bulmada destek vermesi gerektiğini söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Afrika modernleşmeden dünyanın modernleşemeyeceğini ve Afrika'nın istikrar ve kalkınmasının insanlığın geleceği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Çin ve Afrika'nın her zaman ortak geleceğe sahip iyi dost, ortak ve kardeş olduğunu belirten Wang, Çin-Afrika ilişkilerinde tarihteki en iyi dönemin yaşandığını kaydetti.

Çin'in diplomatik ilişkileri olan tüm Afrika ülkeleriyle stratejik ortaklık da kurduğuna işaret eden Wang, ortak geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğunun "her koşulda geçerli" statüsüne yükseltildiğini söyledi.

Bu yılın Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, son 25 yılda Çin'in Afrika'da yaklaşık 100.000 kilometre yol ve 10.000 kilometreden fazla demiryolu inşa edilmesi ya da iyileştirilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Wang, sadece son üç yılda Çinli işletmelerin Afrika'da 1,1 milyondan fazla yeni istihdam yarattığını ifade etti.

Çin'in 16 yıldır Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Wang, Çin-Afrika işbirliğinin Afrika halkı için "görünür, somut ve tam anlamıyla faydalı" olduğunu söyledi.