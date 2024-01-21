Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile İşbirliği Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti

BRASİLİA, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, eşit ve çok kutuplu düzene sahip bir dünya ve herkese fayda sağlayacak kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için Afrika ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine yaptığı son seyahatle ilgili basına bilgi verirken yaptı.

Son yıllarda başta Sahel bölgesi olmak üzere Batı Afrika'daki istikrarsız siyasi ortam ve güvenlik durumu bölgesel barış, istikrar ve kalkınma açısından zorluklar yaratıyor.

Sahel bölgesindeki tüm ülkelerin Çin'in iyi dostları olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in bölgede bir an önce barışın yeniden tesis edilmesini, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını istediğini ifade etti.

Wang, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla siyasi olarak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Bakan, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin ülkeleri çatışma yerine diyalog, ittifak yerine ortaklık ve sıfır toplam yerine kazan-kazan içeren yeni bir güvenlik yolu izlemeye çağırdığını hatırlattı.

Wang, Afrika ülkelerinin kendi kalkınma yollarını seçme, uluslararası sistemde eşit haklara sahip olma ve küresel kalkınmada adil fırsatlar elde etme hakkına sahip olduğunu belirtti.