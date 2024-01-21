 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile İşbirliği Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile İşbirliği Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine yaptığı seyahat sonrasında, eşit ve çok kutuplu bir dünya düzeni ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için Afrika ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Wang, Sahel bölgesindeki istikrarsız siyasi ortam ve güvenlik durumunun bölgesel barış, istikrar ve kalkınma açısından zorluklar yarattığını vurgulayarak, Çin'in bölgede barışın yeniden tesis edilmesini ve istikrarın sağlanmasını istediğini ifade etti. Ayrıca Wang, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla siyasi olarak çözülmesinin önemine dikkat çekti ve Afrika ülkelerinin kendi kalkınma yollarını seçme ve küresel kalkınmada adil fırsatlara sahip olma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile İşbirliği Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti
21.01.2024 - 10:51,
Abone Ol

BRASİLİA, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, eşit ve çok kutuplu düzene sahip bir dünya ve herkese fayda sağlayacak kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için Afrika ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine yaptığı son seyahatle ilgili basına bilgi verirken yaptı.

Son yıllarda başta Sahel bölgesi olmak üzere Batı Afrika'daki istikrarsız siyasi ortam ve güvenlik durumu bölgesel barış, istikrar ve kalkınma açısından zorluklar yaratıyor.

Sahel bölgesindeki tüm ülkelerin Çin'in iyi dostları olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in bölgede bir an önce barışın yeniden tesis edilmesini, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını istediğini ifade etti.

Wang, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla siyasi olarak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Bakan, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin ülkeleri çatışma yerine diyalog, ittifak yerine ortaklık ve sıfır toplam yerine kazan-kazan içeren yeni bir güvenlik yolu izlemeye çağırdığını hatırlattı.

Wang, Afrika ülkelerinin kendi kalkınma yollarını seçme, uluslararası sistemde eşit haklara sahip olma ve küresel kalkınmada adil fırsatlar elde etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Çin, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile İşbirliği Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:22:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile İşbirliği Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement