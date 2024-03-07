Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin'i hafife alanlar zarar görür, fırsatları kaçırır

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'i hafife alanların en sonunda kendilerine zarar vereceğini ve Çin'i yanlış değerlendirenlerin de fırsatları kaçıracağını söyledi.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, Çin'in kalkınmasının, sadece niceliksel olarak makul bir büyümeden değil, aynı zamanda niteliksel olarak da etkin bir iyileştirmeden kaynaklandığını belirtti.

2023 yılında önceki yıla göre yüzde 5,2 büyüyen Çin ekonomisi, küresel ekonomik büyümeye yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulundu.

Wang, Çin'in küresel büyümenin motoru olarak gücünü koruduğunu ve yeni Çin'in yine Çin olacağını kaydetti.

Bakan, yeni talep ve iş modellerini kucaklayan 1,4 milyarı aşkın nüfusla aşırı büyük bir pazara sahip olan Çin'in, kalkınma ve uluslararası işbirliği alanını hızlı şekilde genişlettiğini vurguladı.

Wang, dışa açılım politikasının, yüksek standart ve kurumsal dışa açılımda daha büyük ilerlemelerin kaydedilmesiyle genişlemeye devam ettiğini söyledi.

Bakan, "Çin, dünya olmaksızın kalkınma sürecini gerçekleştiremez, dünyanın ise kalkınma için Çin'e daha fazla ihtiyacı var" dedi.