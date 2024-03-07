BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'i hafife alanların en sonunda kendilerine zarar vereceğini ve Çin'i yanlış değerlendirenlerin de fırsatları kaçıracağını söyledi.
Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, Çin'in kalkınmasının, sadece niceliksel olarak makul bir büyümeden değil, aynı zamanda niteliksel olarak da etkin bir iyileştirmeden kaynaklandığını belirtti.
2023 yılında önceki yıla göre yüzde 5,2 büyüyen Çin ekonomisi, küresel ekonomik büyümeye yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulundu.
Wang, Çin'in küresel büyümenin motoru olarak gücünü koruduğunu ve yeni Çin'in yine Çin olacağını kaydetti.
Bakan, yeni talep ve iş modellerini kucaklayan 1,4 milyarı aşkın nüfusla aşırı büyük bir pazara sahip olan Çin'in, kalkınma ve uluslararası işbirliği alanını hızlı şekilde genişlettiğini vurguladı.
Wang, dışa açılım politikasının, yüksek standart ve kurumsal dışa açılımda daha büyük ilerlemelerin kaydedilmesiyle genişlemeye devam ettiğini söyledi.
Bakan, "Çin, dünya olmaksızın kalkınma sürecini gerçekleştiremez, dünyanın ise kalkınma için Çin'e daha fazla ihtiyacı var" dedi.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin'i hafife alanlar zarar görür, fırsatları kaçırır - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "31 Mart seçimlerinde hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, 'kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan o kabul edilemez durumların bedelini sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz, takıma katkı sağlayacak ve hızlı bir şekilde adapte olacak bir hocayı takımın başına getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Gaziantep FK'nın bu sezon alt sıralardan kurtulup yeni sezonun planlamasını yapmak istediğini ve Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
Kadın ve Aile Çalışmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konferansında yaptığı konuşmada, kadın istihdamında cinsiyete yönelik ücret farklılığının en büyük sorun olduğunu vurguladı.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları şöleni, 10 Mart 2024 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Yarışmaya 6 farklı kategoride 15 ekip katılacak ve şampiyonlar jüri tarafından belirlenecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm vatandaşları şölene davet etti.
Çorum'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan tartışmada M.A, A.B. ve R.A'yı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elon Musk, OpenAI firmasını dava etti ve CEO Sam Altman'ın görevden alınması gerektiğini savundu. Musk'ın şirket yönetiminde olduğu dönemde kar amacı gütmeyen yapay zeka vizyonu üzerinden para kazanmayı amaçladığı iddia ediliyor. OpenAI yönetimi ise karşı dava açabileceğini belirtiyor. Girişimcinin şirkete yaptığı yardımın 45 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor. OpenAI yönetimi, Musk'ın şirketi Tesla'ya bağlamak istediğini iddia ediyor.
Disney CEO'su Bob Iger, verdiği son röportajda Netflix ile rekabet konusunda geride olduklarını kabul etti ve daha fazla para harcamak zorunda kaldıklarını söyledi. Iger, içerik zenginliği ve birden fazla platform sunmanın önemine vurgu yaparken, Disney Plus'ın genç nesilleri çekebilmek için kampanyalar yapacağını belirtti.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları kutlayan bir mesaj yayımladı. Özcan, kadınların mücadeleci, inançlı ve başarılı olduğunu vurgulayarak, onların her gününün özel olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?