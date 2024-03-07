Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin'i hafife alanlar zarar görür, fırsatları kaçırır - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin'i hafife alanlar zarar görür, fırsatları kaçırır

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in kalkınmasının niceliksel ve niteliksel olarak iyileştiğini belirterek, Çin'i hafife alanların zarar göreceğini ve fırsatları kaçıracağını söyledi. Wang, Çin'in küresel büyümenin motoru olduğunu ve yeni Çin'in yine Çin olacağını vurguladı. Ayrıca, Çin'in dışa açılım politikasının hızla genişlediğini ve dünyanın kalkınma için Çin'e daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

07.03.2024 13:11
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'i hafife alanların en sonunda kendilerine zarar vereceğini ve Çin'i yanlış değerlendirenlerin de fırsatları kaçıracağını söyledi.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, Çin'in kalkınmasının, sadece niceliksel olarak makul bir büyümeden değil, aynı zamanda niteliksel olarak da etkin bir iyileştirmeden kaynaklandığını belirtti.

2023 yılında önceki yıla göre yüzde 5,2 büyüyen Çin ekonomisi, küresel ekonomik büyümeye yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulundu.

Wang, Çin'in küresel büyümenin motoru olarak gücünü koruduğunu ve yeni Çin'in yine Çin olacağını kaydetti.

Bakan, yeni talep ve iş modellerini kucaklayan 1,4 milyarı aşkın nüfusla aşırı büyük bir pazara sahip olan Çin'in, kalkınma ve uluslararası işbirliği alanını hızlı şekilde genişlettiğini vurguladı.

Wang, dışa açılım politikasının, yüksek standart ve kurumsal dışa açılımda daha büyük ilerlemelerin kaydedilmesiyle genişlemeye devam ettiğini söyledi.

Bakan, "Çin, dünya olmaksızın kalkınma sürecini gerçekleştiremez, dünyanın ise kalkınma için Çin'e daha fazla ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Çin'i hafife alanlar zarar görür, fırsatları kaçırır - Son Dakika

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