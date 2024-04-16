Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya, Kamboçya ve Papua Yeni Gine'ye resmi ziyarette bulunacak

İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde spiralle odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu iki ayağını ve elini kesti. Yaralı genç, ailesinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.