Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nde Hukuka Uygun Haklarını Savunacaklarını Söyledi

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi'nde hukuka uygun şekilde haklarını savunacaklarını ve temelsiz provokasyonlara hızlı ve meşru karşı önlemlerle yanıt vereceklerini söyledi.
Wang, Perşembe günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, Çin halkının nesillerdir Güney Çin Denizi'nde yaşayıp çalıştığını ve Nanhai Zhudao'nun (Güney Çin Denizi'ndeki adalar) uzun zamandır hukuka uygun şekilde Çin hükümetinin yetki alanında olduğunu söyledi. Bakan, günümüzde Güney Çin Denizi'nin dünyadaki en yoğun, güvenli ve özgür gemicilik rotası olduğunu kaydetti.
Wang, Çin'in ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürme konusunda edindikleri en önemli deneyimin, iki ilkeye bağlı kalmak olduğunu ifade etti.
"Birincisi farklılıklar, konuyla doğrudan ilgili devletler arasında yürütülecek diyalog, istişare ya da müzakereler yoluyla uygun şekilde yönetilip çözüme kavuşturulmalı. İkincisi de Güney Çin Denizinde barış, Çin ve ASEAN ülkelerinin ortak çalışmasıyla korunmalı" diyen Wang, bu ilkelerin aynı zamanda 2002'de imzalanan Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun temel doktrini olduğunu belirtti.
Bakan, Çin ve ASEAN ülkelerinin, deklarasyonu uygulamaya devam edip Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin müzakereleri hızlandırması gerektiğini vurguladı.
Wang, "Davranış Kuralları müzakerelerini en kısa sürede sonuçlandırmak ve Güney Çin Denizi'nin barış ve işbirliği denizi olarak kalmasını sağlamak için ASEAN ülkeleriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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