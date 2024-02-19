Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi\'ndeki Davranış Kuralları ve Bölgedeki Barış ve İstikrarı Desteklediklerini Belirtti

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MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları oluşturma ve bölgede barış ve istikrarı, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü, ayrıca bölgedeki diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruma yeteneğine ve bilgeliğine sahip olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlarken, Çin'in Güney Çin Denizi'nde sözde saldırgan bir politika izlediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Güney Çin Denizi Adaları yani Nanhai Zhudao'nun kadim zamanlardan bu yana Çin toprağı olduğunu hatırlatan Wang, 1960 ve 1970'lerde bazı ülkelerin Çin'e ait ada ve resiflerin bir kısmını art arda istila ve işgal ettiğini, ancak Çin'in her zaman itidalli davranarak meseleyi dostane istişareler yoluyla çözmekte ısrar ettiğini, dolayısıyla Çin'in sözde saldırganlığı söyleminin bir karşılığı olmadığını vurguladı.

Çin'in 2002 yılında ASEAN ülkeleriyle Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nun imzalanması için çaba gösterdiğini hatırlatan Wang, bunun Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı etkin şekilde koruduğuna dikkat çekti.

Güney Çin Denizi'ne ilişkin istişareleri hızlandırmak için ASEAN ülkeleriyle işbirliği yaptıklarını söyleyen Wang, farklılıkların giderilmesine, Güney Çin Denizi'nin istikrara kavuşturulmasına ve işbirliğinin teşvik edilmesine olanak sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun, etkili ve somut bölgesel kurallar üzerinde en kısa sürede anlaşmaya varılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.