Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'a tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan İshak Dar'a tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü gönderdiği mesajında, Çin ve Pakistan'ın birbirine dağlar ve nehirlerle bağlı dost komşular olduğunu söyledi. Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 73 yılda iki ülkenin, iyi günde de kötü günde de birbirine güvenip destek verdiğini ve benzersiz bir "sarsılmaz" dostluk kurduğunu ifade etti.

İki ülkenin son yıllarda yakın üst düzey temasları sürdürdüğünü ve iki taraf arasındaki tatbiki işbirliğinin genişlemeye devam ettiğini kaydeden Wang, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun verimli sonuçlar elde ettiğini ve Çin ile Pakistan arasında her türlü koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığının güçlenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Wang, komşularıyla olan diplomasisinde Pakistan'a her zaman öncelik veren Çin'in, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek ve yeni dönemde birbirine daha yakın ortak geleceğe sahip bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmak üzere Pakistan'la çalışmaya hazır olduğunu söyledi.