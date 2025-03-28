Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'ya Resmi Ziyarette - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'ya Resmi Ziyarette

Wang Yi, 31 Mart - 2 Nisan tarihlerinde Rusya'ya giderek Lavrov ile görüşecek.

28.03.2025 13:07
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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, 31 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun cuma günü yaptığı açıklamada ziyaretin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Wang ziyareti sırasında Rus liderlerle bir araya gelecek ve Lavrov ile görüşmelerde bulunacak.

Sözcü, "Çin tarafı bu ziyareti iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatların hayata geçirilmesi için Rusya ile birlikte çalışmak ve Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi ile iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meselelerde derinlemesine iletişim kurmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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