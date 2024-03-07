BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Taiwan meselesine ilişkin politikasının net olduğunu kaydederek barışçıl yeniden birleşme hedefi doğrultusunda en samimi şekilde çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.
Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, "Kırmızı çizgimiz oldukça net. Taiwan'ın anavatandan ayrılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Taiwan'da liderlik ve yasama organı seçimlerinin ardından Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki duruma ilişkin soruya yanıt veren Wang, söz konusu seçimlerin Çin'in yerel seçimleri olduğunu kaydetti. Bakan, sonuçların ne Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini ne de Taiwan'ın anavatana dönüşüne yönelik tarihi eğilimi değiştireceğini ifade etti.
Wang, "Tek Çin ilkesine bağlılık ne kadar güçlü olursa, Taiwan Boğazı'nda barışın garantisi de o kadar büyük olur" dedi.
Bakan, adada Taiwan'ın bağımsızlığından yana tavır alanların tarih önünde sorumlu tutulacağı, dünyada Taiwan'ın bağımsızlığına göz yumup destekleyenlerin oynadıkları ateşten kendilerinin de yanacağı ve yaptıklarının sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan meselesinde politikalarının net olduğunu belirtti - Son Dakika
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, öğrencilerle sohbet edildi ve okul idarecileri tebrik edildi. Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, bu tür etkinliklerin her ay düzenlendiğini belirtti.
Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Göker'i evinde ziyaret ettikten sonra konutunda ağırladı. Vali Çiftçi, Göker'i eşiyle birlikte ziyaret ederek gülümseten diyaloglar yaşadı. Yaşlı kadını konutunda ağırlama teklif eden Vali Çiftçi, Göker'i evine geri bıraktı. Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çiftçi, hoş sohbetinemenin dualarından nasiplendiklerini belirtti.
Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son 2 ayda Ardahan'da terör propagandası yapan 7 kişinin yakalandığı ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, bir organizatör tutuklandı. Valilik, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik olduğunu belirterek, kara propagandalara inanmadıklarını ve yabancı sermayenin Türkiye'ye güvendiğini söyledi. Tunç, Zonguldak'ta düzenlenen Creavit AR-GE Merkezi açılış töreninde ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimini anlattı ve Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattıklarını vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?