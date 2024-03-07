Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan meselesinde politikalarının net olduğunu belirtti

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Taiwan meselesine ilişkin politikasının net olduğunu kaydederek barışçıl yeniden birleşme hedefi doğrultusunda en samimi şekilde çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, "Kırmızı çizgimiz oldukça net. Taiwan'ın anavatandan ayrılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Taiwan'da liderlik ve yasama organı seçimlerinin ardından Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki duruma ilişkin soruya yanıt veren Wang, söz konusu seçimlerin Çin'in yerel seçimleri olduğunu kaydetti. Bakan, sonuçların ne Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini ne de Taiwan'ın anavatana dönüşüne yönelik tarihi eğilimi değiştireceğini ifade etti.

Wang, "Tek Çin ilkesine bağlılık ne kadar güçlü olursa, Taiwan Boğazı'nda barışın garantisi de o kadar büyük olur" dedi.

Bakan, adada Taiwan'ın bağımsızlığından yana tavır alanların tarih önünde sorumlu tutulacağı, dünyada Taiwan'ın bağımsızlığına göz yumup destekleyenlerin oynadıkları ateşten kendilerinin de yanacağı ve yaptıklarının sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.