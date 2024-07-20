Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Aldatma Stratejisi Büyük Hasar Veriyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Aldatma Stratejisi Büyük Hasar Veriyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin yaydığı dezenformasyon ve aldırma stratejisinin gelişmekte olan ülkelere verdiği hasar için açıklama yapması gerektiğini söyledi. ABD Deniz Piyade Teşkilatı'nın aldırma doktrinini yayımlaması da gündemde.

20.07.2024 13:13
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BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin hem bencilce nedenlerle yıllardır yaydığı dezenformasyon için hem de "Aldatma" stratejisinin gelişmekte olan ülkelere verdiği büyük hasar için bir açıklama yapması gerektiğini söyledi.

ABD'nin "military.com" adlı internet sitesine göre ABD Deniz Piyade Teşkilatı, 12 yıldır ilk kez, düşmanı aldatmak ve dezenformasyon oluşturmakta kullanılan "Aldatma" (deception) adlı en son doktrinini yayımladı. Haberde, ABD istihbarat subayı ve doktrinin baş yazarı Jeffrey Hill'in "aldatma kesinlikle kullandığımız araçlardan biri" ve "eğer aldatmıyorsanız savaşmıyorsunuz demektir" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Lin, Cuma günkü basın toplantısında bu haberlerle ilgili olarak ABD tarafının, aldatmaya yönelik eylemleri için uluslararası topluma borçlu olduğu geç kalmış bir açıklamasının olduğunu söyledi.

Sözcü, "ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'yalan söyledik, hile yaptık, çaldık' ifadelerini açıkça kullanması, Pentagon'un Kovid-19 pandemisi sırasında Çin aşılarına yönelik yürüttüğü ve kısa süre önce ortaya çıkan dezenformasyon kampanyası ve ABD ordusunun açıkladığı 'Aldatma' başlıklı son askeri doktrini de göz önüne alındığında; Dünyada dezenformasyonu yayanın kim olduğunu, belli ülkelere karşı algı savaşını kimi yürüttüğünü, dünyada siber saldırıları ve bilgi savaşını başlatanın kim olduğunu sorgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Adalet adına bencil gündemler yaratmak, aldatıcı propaganda yoluyla dezenformasyon yaymak ve kamuoyunu ve algıyı manipüle ederek diğer ülkelere komple kurmak ve onları baskılamak, ABD'nin her zaman başvurduğu taktikler haline gelmiş durumda" diyen Lin, dünyanın ABD'nin ne yaptığından haberdar olduğunu ve ABD'nin yaptıklarına karşı tetikte durduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü, ABD'nin kendi gündemi için dünyayı aldatabileceği günlerin geride kaldığını belirtti.

Lin, "ABD, söz konusu yanlış yaklaşımları bir an önce terk etmeli, yalanlarla algıları manipüle etmeye son vermeli ve diğer ülkelere çamur ve iftira atmayı bırakmalıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Aldatma Stratejisi Büyük Hasar Veriyor - Son Dakika

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