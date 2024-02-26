Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin\'in kalkınması dünya için bir fırsattır

Güncel

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in kalkınmasının kimseye yönelik bir tehdit olmadığını, daha ziyade dünya için bir fırsat olduğunu söyledi.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, kısa süre önce Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in bazı Batılı ülkelerin sözde "Çin korkusunu" eleştirmesine ilişkin haber hakkında yorumlarının sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

"Enver İbrahim'in açıklamaları, gelişmekte olan ülkelerin bağımsızlığı desteklemeye ve kalkınma arayışına yönelik ortak arzusunu yansıtıyor" diyen Mao, Çin'in barışa dayalı bağımsız bir dış politikayı kararlılıkla sürdürdüğünü ve kamp cepheleşmesine yahut taraf tutmaya karşı çıktığını sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin'in Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi temelinde diğer ülkelerle dostane işbirliği geliştirmeye, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve herkese fayda sağlayan kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası için çalışmaya devam edeceğini belirtti.