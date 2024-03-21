Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'na yönelik iftira ve karalamaları kınadı

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BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, birtakım ülke ve kuruluşların Hong Kong'un Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'na yönelik iftira ve karalamalarını kınayarak bunlara şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Yasama Konseyi, ulusal güvenliği koruma yasa tasarısını Salı günü oy birliğiyle kabul ederek yasalaştırdı. Yasa, HKSAR'ın Temel Yasa'nın 23. maddesinde öngörülen anayasal yükümlülüğünü yerine getirmesinde bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Lin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Hong Kong Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nda diğer ülkelerde deneyimlenen benzer yasama süreçlerinden yararlanıldığını ve yasanın HKSAR'ın kendi kalkınma ve güvenliği arasında daha iyi bir denge kurmasına yardımcı olacağını belirtti.

Sözcü, "Üst düzey güvenlik garantisi sayesinde Hong Kong'un yüksek kaliteli kalkınma ve yüksek standartlı dışa açılımı başaracağına, ayrıca uzun vadede 'bir ülke, iki sistem' ilkesinin, Hong Kong'un istikrarının ve kalkınma çabalarının sağlam şekilde hayata geçirileceğine tam anlamıyla güveniyoruz" dedi.

Lin, Çin hükümetinin kendi ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma, "tek ülke, iki sistem" ilkesini uygulama ve Hong Kong'un işlerine dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşı çıkma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

Sözcü, "Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'na yönelik hiçbir saldırı ve karalama hamlesi amacına ulaşmayacak ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır" dedi.