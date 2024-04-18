Çin Dışişleri Bakanlığı: Kapasite fazlası bahanesiyle korumacılığı meşrulaştırmayın

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BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ilgili ülkelerin korumacılığı meşrulaştırmak için bahane olarak "kapasite fazlası" söylemini kullanmak yerine adil rekabete açık olmasını umduklarını söyledi.

Lin, Çin'in yeni enerji sektörlerindeki kapasite fazlasının küresel pazara zarar verdiği fikrinin "tam bir yanılgı" olduğunu ifade etti.

Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, korumacılığı meşrulaştırmak için kapasite fazlası söylemini yayanların bundan hiçbir kazancının olmayacağını vurgulayan sözcü, bunun sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırıp bozmaktan, küresel yeşil dönüşümü engellemekten ve gelişmekte olan sektörlerin büyümesini sekteye uğratmaktan başka işe yaramayacağını kaydetti.

Çin'in yeni enerji alanındaki liderliğini devlet sübvansiyonları ile değil, güçlü performans ve kısıtlamasız piyasa rekabeti ile kazandığını vurgulayan Lin, Çin'in yeni enerji sektörünün dünya için istikrarlı bir yüksek kaliteli kapasite kaynağı olduğunu ve küresel yeşil kalkınmaya kilit önemde katkı sunacağını belirtti.

Li, kapasite meselesinin piyasa ekonomisi ilkeleri doğrultusunda ele alınması ve ekonomik küreselleşme, küresel iş bölümü ve piyasa dinamikleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini defalarca vurguladıklarına işaret etti.

Sözcü, "Çin her zaman endüstriyel işbirliğine açık oldu ve olmaya devam edecek. İlgili ülkelerin açık fikirli olmalarını, adil rekabeti benimsemelerini, ticari ve ekonomik işbirliği için dünya standartlarında, piyasa odaklı ve hukuka dayalı bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmalarını, ayrıca herkese yarar getirecek karşılıklı fayda ve kapsayıcı ekonomik küreselleşme için Çin ile birlikte çalışmasını umuyoruz" dedi.