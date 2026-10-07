Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, ABD'nin Taiwan'a silah satışına karşı çıktı

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirterek, bu konudaki tutumlarının net olduğunu söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Taiwan'ın ABD'den satın aldığı iki adet F-16V tipi savaş uçağının kısa süre önce teslim edildiği ve yıl içinde 64 uçağın daha Taiwan'a teslim edilmesinin planlandığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafının, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmesi gerektiğini belirten Guo, ABD'nin tek Çin ilkesini ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriyi dikkate alması ve Taiwan meselesine ihtiyatlı yaklaşması gerektiğini kaydetti.

Guo, "Taiwan meselesi Çin'in iç meselesidir ve bu meselenin çözüme kavuşturulması hiçbir dış müdahaleye yer olmaksızın tamamen biz Çinlilerin kendi meselesidir" dedi.