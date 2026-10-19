Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Filipinler'e sorumsuz eylemlere engel çağrısı yaptı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filipinler'deki bazı siyasetçilerin Çin ile ilgili meseleleri tırmandırarak ikili ilişkileri zedelemesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, Çin'in Filipinler Büyükelçisi'nin Filipinler Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin-Filipinler ilişkilerini geliştirip iyileştirmenin iki ülkenin de yararına olduğunu belirten Mao, Filipinler tarafına belirli siyasetçilerin sorumsuz eylem ve söylemlerini engelleme çağrısında bulundu.