Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Riyad saldırısını kınadı, tarafları diyaloğa çağırdı

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılara her zaman karşı olduklarını söyledi.

Mao basın toplantısında, "Ağır can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan saldırıyı kınıyor ve çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyuyoruz" dedi.

Sözcü, ilgili taraflara bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınma, farklılıkları ve anlaşmazlıkları diyalog ve müzakerelerle çözme ve bölgede en kısa sürede barış ve istikrarı sağlama çağrısında bulundu.