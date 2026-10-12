Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Riyad saldırısını kınadı, tarafları diyaloğa çağırdı

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Riyad saldırısını kınadı, tarafları diyaloğa çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na yönelik Husi saldırısını kınadı. Sözcü, olayda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığını, sivillere yönelik saldırılara karşı olduklarını, taraflara diyalog ve müzakere çağrısı yaptıklarını bildirdi.
BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılara her zaman karşı olduklarını söyledi.
Mao basın toplantısında, "Ağır can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan saldırıyı kınıyor ve çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyuyoruz" dedi.
Sözcü, ilgili taraflara bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınma, farklılıkları ve anlaşmazlıkları diyalog ve müzakerelerle çözme ve bölgede en kısa sürede barış ve istikrarı sağlama çağrısında bulundu.
Kaynak: Xinhua
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