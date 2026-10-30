Çin Dışişleri, Umman Sultanı\'nın 1-2 Kasım\'da Çin\'e ziyaretini duyurdu

Çin Dışişleri, Umman Sultanı'nın 1-2 Kasım'da Çin'e ziyaretini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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