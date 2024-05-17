Çin Donanması Filosu Görevlerini Tamamlayarak Qingdao'ya Döndü

Güncel

QİNGDAO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin donanmasına ait bir filo, refakat görevlerini ve katıldığı ortak tatbikatları tamamladıktan sonra Cuma günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan sahil kenti Qingdao'daki bir askeri limana döndü.

12 Eylül 2023 tarihinde Qingdao kentinden yola çıkan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait 45. filo, 249 gün süren yolculuğu boyunca 50.000 deniz milini aşkın yol kat ederek, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görevlerinde Çin'den ve diğer ülkelerden 72 gemiye eşlik etti.

Urumqi adlı güdümlü füze destroyeri, Linyi adlı füze firkateyni ve Dongpinghu adlı kapsamlı ikmal gemisinden oluşan filo Tanzanya, Mozambik, Madagaskar ve Seyşeller'i ziyaret etti. Pakistan donanmasıyla ortak bir deniz tatbikatına katılan filo, İran ve Rus donanmalarıyla da bir başka ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Filo ayrıca Malezya'da teknik bir mola verdi.

Çin, Aralık 2008'de Aden Körfezi'nde ve Somali açıklarında gemi koruma operasyonları yürütmek üzere donanma gemileri göndermeye başladı.