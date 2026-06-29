Çin Donanması Hong Kong\'u Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang'dan oluşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması filosunun, 2-6 Temmuz tarihlerinde Hong Kong'u ziyaret ederek halka açık etkinlikler ve kültürel etkileşim faaliyetleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinliklerle Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri halkının, yeni dönemde Çin'in ulusal savunma ve askeri kalkınma alanında kaydettiği ilerlemeleri doğrudan ve daha derinlemesine anlayabilmeleri amaçlanıyor.