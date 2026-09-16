Çin donanmasına ait hastane gemisi Moritanya'ya ulaştı, yedi gün tıbbi hizmet verecek

Çin donanmasına ait hastane gemisi Moritanya'ya ulaştı, yedi gün tıbbi hizmet verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, dostluk ziyareti kapsamında salı günü Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a geldi. Dostluk Limanı'na yanaşan gemi, yedi günlük süre boyunca tıbbi hizmetler sunacak.
NUAKŞOT, 16 Eylül (Xinhua) -- Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki Dostluk Limanı'na yanaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, 15 Eylül 2026.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, salı günü dostluk ziyareti için Moritanya'ya geldi. Gemi, yedi günlük süre zarfında tıbbi hizmetler sunacak. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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