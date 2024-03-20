Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak röle uydusu Queqiao-2\'yi fırlattı

WENCHANG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak röle uydusu Queqiao-2'yi taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketi ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek son 3 takım yarın başlayacak play-off müsabakaları sonrası belli olacak. Play-off'larda 6 yarı final karşılaşması oynanacak ve kazananlar finale yükselecek. Bu maçları kazanan 3 takım, 26 Mart'taki final maçları sonrası Avrupa Şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.
Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan yardımları kapsamında Balkanlar ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek yardımı ulaştırıyor. Dernek, Bosna Hersek, Kosova, Tanzanya, Sudan ve Sierra Leone'de gıda yardımlarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirilen şüpheliler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç. de bulunuyor.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, Ulukışla Kaymakamlığı tarafından sokak hayvanları için örnek bir proje hayata geçirildi. İlçe ve ilçeye bağlı beldelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları besleme istasyonları kuruldu. Bu istasyonlar sayesinde hayvanların su ve mama ihtiyaçları düzenli olarak karşılanacak. Ulukışla Kaymakamlığı personelleri ise istasyonlara düzenli mama ve su dağıtacak. Ayrıca, kurulan besleme odaklarının üzerindeki yazılarla vatandaşa yasal uyarı yapıldı ve hayvanların beslenmelerine engel olmanın suç olduğu belirtildi.
Adana'da banka çıkışında takip ettikleri kişinin otomobilinden 270 bin TL çalan iki hırsız, operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.
Başkanlık Müftüsü olarak atanan İl Müftüsü Abdurrahman için Bayburt'ta veda yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve diğer kurum amirleri katıldı. Programda konuşan Vali Eldivan ve Başkan Pekmezci, Müftü Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı. Kazada, 8'i öğrenci olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Ayrıca, Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi ve Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet ile görüştü. Görüşmede, sanayide yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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