Çin'e ait Huangyan Dao bölgesinin çevre kalitesi ve mercan resifi ekosistemi mükemmel

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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Çin'e ait Huangyan Dao bölgesinin mükemmel bir çevre kalitesine ve sağlıklı mercan resifi ekosistemine sahip olduğu belirlendi.

Huangyan Dao'nun Deniz Ekolojisi ve Çevre Durumuna İlişkin Araştırma ve Değerlendirme Raporu, Çarşamba günü Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi ve Guangxi Üniversitesi'ne bağlı çok sayıda kurum tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Raporda sunulan bulgular, Mayıs ve Haziran aylarında Huangyan Dao bölgesinde deniz suyu kalitesi, mercan toplulukları ve resiflerde yaşayan balıklar gibi deniz ekoloji ve çevresinin çeşitli yönlerine ilişkin saha incelemelerinin yanı sıra önceki bilimsel keşif gezileri, araştırma sonuçları ve bölgenin uyduyla uzaktan algılama inceleme sonuçlarından yararlanılarak yapılan kapsamlı analiz ve değerlendirmelere dayanıyor.