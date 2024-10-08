Çin Ekonomik Politikalara Yönelik Yeni Adımlar Atacak

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BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, ekonominin istikrarlı büyümesi, yapısal olarak gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek etmek üzere yeni politikalar üzerine çalışacak.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kuruluşu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Salı günkü basın toplantısında ekonomik durumdaki değişiklikleri yakın şekilde takip edeceklerini, politika uygulamalarının etkilerini değerlendireceklerini ve daha destekleyici politikalarla ilgili ön araştırmalar yürütüp politika seçeneklerini sürdüreceklerini söyledi.