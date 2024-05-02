Çin Enerji İnşaat Şirketi, Sırbistan Ulusal Stadyumu için temel atma töreni düzenledi - Son Dakika
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Çin Enerji İnşaat Şirketi, Sırbistan Ulusal Stadyumu için temel atma töreni düzenledi

Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) tarafından inşa edilecek Sırbistan Ulusal Stadyumu için Belgrad'da temel atma töreni düzenlendi. Yeni yapının üst düzey standartlarda inşa edileceği ve EXPO 2027 için mekan sunacağı belirtildi. Çinli şirketlerin Sırbistan Cumhurbaşkanı ve hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

02.05.2024 11:15
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BELGRAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) tarafından inşa edilecek Sırbistan Ulusal Stadyumu için Çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir temel atma töreni düzenlendi.

Seçkin oyuncuların ve yetkililerin imzasını taşıyan bir top, törende yeni yapının temeline gömüldü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, stadyumun üst düzey standartlarda inşa edileceğini taahhüt etti. Belgrad'da düzenlenecek EXPO 2027 için de mekan sunacak olan yeni yapı ile şehir içinde şehir oluşturulması hedefleniyor.

Vucic, yaptığı basın açıklamasında, "Bu yapı önemli bir inşaat çalışması" dedi.

Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming ise Çinli şirketlere verdiği destekten dolayı Sırbistan Cumhurbaşkanı ve hükümetine teşekkür ederek, "Bu çağdaş yapının inşasında Sırp ortaklarımızla işbirliği yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Sırbistan, Belgrad, Spor, Güncel, Son Dakika

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