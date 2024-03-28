Çin, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyor

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BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu belirtti.

Zhao, söz konusu açıklamayı Perşembe günü 2024 Boao Asya Forumu yıllık konferansının açılış törenindeki konuşmasında yaptı.

Yetkili, Çin'in tüm ülkeleri eski blok çatışması ve sıfır toplamlı oyun zihniyetini geride bırakmaya ve açık bir dünya ekonomisini ortaklaşa inşa etmek için hakiki çok taraflılık ilkesini uygulamaya çağırdığını belirtti.