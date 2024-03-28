Çin, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyor

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu belirtti.
Zhao, söz konusu açıklamayı Perşembe günü 2024 Boao Asya Forumu yıllık konferansının açılış törenindeki konuşmasında yaptı.
Yetkili, Çin'in tüm ülkeleri eski blok çatışması ve sıfır toplamlı oyun zihniyetini geride bırakmaya ve açık bir dünya ekonomisini ortaklaşa inşa etmek için hakiki çok taraflılık ilkesini uygulamaya çağırdığını belirtti.
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Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Adana'da 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş'i durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda, Güneş'in 7 suçtan toplamda 21 yıl 8 ay 27 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı cezaevine teslim edildi.
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluşarak, şehrin 14 mahallesinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Ekicioğlu, eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Günel'in ziyaretine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık da katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. İftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin talebini yerine getirerek Çiğli'de Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'ni hizmete sundu.
ANKA HABER AJANSI 28 MART PERŞEMBE GÜNDEMİ
İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun bilgilerini sosyal medya hesabında paylaştı.
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