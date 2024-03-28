Çin, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyor - Son Dakika
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Çin, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyor

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, 2024 Boao Asya Forumu yıllık konferansında yaptığı konuşmada, Çin'in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu belirtti. Zhao, Çin'in eski blok çatışması ve sıfır toplamlı oyun zihniyetini geride bırakarak açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için çok taraflılık ilkesini uygulamaya çağırdığını vurguladı.

28.03.2024 09:42
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BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunduğunu belirtti.

Zhao, söz konusu açıklamayı Perşembe günü 2024 Boao Asya Forumu yıllık konferansının açılış törenindeki konuşmasında yaptı.

Yetkili, Çin'in tüm ülkeleri eski blok çatışması ve sıfır toplamlı oyun zihniyetini geride bırakmaya ve açık bir dünya ekonomisini ortaklaşa inşa etmek için hakiki çok taraflılık ilkesini uygulamaya çağırdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunuyor - Son Dakika

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