Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki ihlal eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu - Son Dakika
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Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki ihlal eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Scarborough Sığı'ndaki ihlal eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu. Filipinler ise Çin'i protesto etti.

13.08.2024 23:57
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Çin, Filipinler'e ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Scarborough Sığı'ndaki "ihlal eylemlerini" sonlandırma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, Filipinler ile ihtilaflı sularda yaşanan son gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Lin, Scarborough Sığı'nın her zaman Çin'e ait olduğunu belirterek, bölgenin hava sahası üzerinde de egemenliğe sahip olduğunu söyledi.

Filipinler'e ait uçağın Çin'in hava sahasına girdiğini savunan, bunun kasıtlı bir provokasyon olduğunu ifade eden Lin, Filipinler'i "ihlal eylemlerini" sonlandırmaya çağırdı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı ise Scarborough Sığı'ndaki olayın ardından diplomatik kanallardan Çin'i protesto ettiğini bildirdi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, 10 Ağustos'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın, ihtilaflı Scarborough Sığı üzerinde tehlikeli manevralarla ve işaret fişekleriyle Filipinler'e ait devriye uçağındaki mürettebatın hayatını riske atan eylemlerde bulunduğunu bildirmiş, Çin'in bu hareketini kınamıştı.

Scarborough Sığı

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bölge olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki ihlal eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki ihlal eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu - Son Dakika
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