Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi Hamlelerini Eleştirdi

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde anlaşmazlık yaratmaya yönelik hamlelerinin Çin'i karalamayı hedefleyen "gölge oyunları" olduğunu, senaryosu dış güçler tarafından yazılan bu oyunların Batı medyası tarafından canlı yayımlandığını söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında ihlal ve provokasyonun geri tepeceğini ve başkalarının piyonuymuş gibi hareket edenlerin oyun dışı kalmaya mahkum olduğunu belirtti.

Güney Çin Denizi'nde iyi komşuluk ilişkileri kurup kalıcı barış ve güvenliği sağlamak için hem güvene hem de kurallara ihtiyaç olduğunu söyleyen Wang, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun uygulanması ve Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'na ilişkin sağlam bir mutabakat geliştirilmesiyle çözüme varılabileceğini söyledi.