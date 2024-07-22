Çin, Filipinler savaş gemisine ikmal görevlerini takip edecek

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Çin'in, Filipinler ile varılan geçici anlaşma kapsamında, ihtilafın yaşandığı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine ikmal görevlerini takip edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler ile İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan gemiye devriye ve ihtiyaçlarının karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin varılan "geçici anlaşmaya" yönelik açıklama yaptı.

Sözcü, açıklamada Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta ülkesinin egemenlik hakkı olduğunu belirterek bu sığlıkta resifte karaya oturtulan Filipinler'e ait "Sierra Madre" savaş gemisinin, "egemenlik hakkını ihlal ettiğini" savundu.

Filipinler'den savaş gemisini bölgeden çekmesi talebini yineleyen Sözcü, "gemi bölgeden çekilene kadar mürettebatın ihtiyaçlarının karşılanmasına insani niyetle izin vermeye istekli olduklarını" ifade etti.

Filipinler'in bu görevlerinden önce Çin'i haberdar etmesinin ardından "teyit sonrası" ikmal yapabileceğini belirten Sözcü, "Çin, tüm ikmal sürecini izleyecek." dedi.

Açıklamada Sözcü, Filipinler'in Sierra Madre gemisine "çok miktarda inşaat malzemesi gönderme ya da kalıcı bir tesis inşa etme gibi bir girişimi olması halinde" Çin'in buna izin vermeyeceğini de vurguladı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada Manila ve Pekin yönetiminin, İkinci Thomas Sığı'nda resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi artırıyor.