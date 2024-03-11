Çin Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı: Ülkenin finansal güvenliği sağlanacak

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BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı Li Yunze, ülkenin finansal güvenliğini sürdürecek güven, koşul ve becerilere sahip olduğunu söyledi.

Li, Pazartesi günü yıllık ulusal düzenleme toplantısının kapanışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, finansal risklerin genel olarak kontrol altında olduğunu ve ülkede bu riskleri çözüme kavuşturacak bol miktarda koşul ve kaynağın bulunduğunu belirtti.

Riskleri önleyip etkisizleştirmek için yüksek kaliteli kalkınma başta olmak üzere kalkınmanın temel önemde olduğunu vurgulayan Li, idarenin Çin'e özgü nitelikleri olan finansal kalkınma yolunu izleme konusunda kararlılığını koruyacağını sözlerine ekledi.

Li, başlıca görevi finansal risklerin önlenip etkisizleştirilmesi olan düzenleme kurumlarının denetim ve düzenlemeyi daha hedefli, etkin ve eşgüdümlü şekilde sürdürme konusunda daha ileri görüşlü bir yaklaşım sergileyerek herhangi bir sistemsel riskin oluşmamasını sağlayacağını vurguladı.