Çin Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı: Ülkenin finansal güvenliği sağlanacak

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı Li Yunze, ülkenin finansal güvenliğini sürdürecek güven, koşul ve becerilere sahip olduğunu söyledi.
Li, Pazartesi günü yıllık ulusal düzenleme toplantısının kapanışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, finansal risklerin genel olarak kontrol altında olduğunu ve ülkede bu riskleri çözüme kavuşturacak bol miktarda koşul ve kaynağın bulunduğunu belirtti.
Riskleri önleyip etkisizleştirmek için yüksek kaliteli kalkınma başta olmak üzere kalkınmanın temel önemde olduğunu vurgulayan Li, idarenin Çin'e özgü nitelikleri olan finansal kalkınma yolunu izleme konusunda kararlılığını koruyacağını sözlerine ekledi.
Li, başlıca görevi finansal risklerin önlenip etkisizleştirilmesi olan düzenleme kurumlarının denetim ve düzenlemeyi daha hedefli, etkin ve eşgüdümlü şekilde sürdürme konusunda daha ileri görüşlü bir yaklaşım sergileyerek herhangi bir sistemsel riskin oluşmamasını sağlayacağını vurguladı.
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Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde parti teşkilatıyla buluşarak Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler için destek istedi. Güler, ilçe pazarında esnaflarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Esnafların adliye binasının tekrar açılması talebine ise ihtiyaç ve verimlilik açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
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