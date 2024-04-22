Çin Formula 1 Yarışı Shanghai'da Heyecan Verici Mücadelelere Sahne Oldu - Son Dakika
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Çin Formula 1 Yarışı Shanghai'da Heyecan Verici Mücadelelere Sahne Oldu

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Shanghai Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen Çin Formula 1 yarışında sürücüler, 21 Nisan 2024 tarihinde nefes kesen bir mücadele sergiledi. Yarış, heyecan dolu anlara sahne oldu ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

22.04.2024 11:47
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SHANGHAİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki Shanghai Uluslararası Pisti'nde düzenlenen Çin Formula 1 yarışında mücadele eden sürücüler, 21 Nisan 2024. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Formula 1 Yarışı Shanghai'da Heyecan Verici Mücadelelere Sahne Oldu - Son Dakika

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